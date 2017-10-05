تنطلق صباح اليوم الخميس سباقات بطولة الكويت الدولية العاشرة للقوارب الشراعية التي تنظمها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي، بمشاركة 10 منتخبات، فيما ستشتمل مسابقات البطولة التي ستنطلق من مقر اللجنة الكائن في شاطئ المسيلة على 3 أصناف دولية هي فئة الليزر 7.4، الليزر راديال، الاوبتمست، وسيصاحب البطولة عقد اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشراع يقام الساعة 9.30 صباح يوم غد الجمعة في فندق موفنبيك، وبحضور رئيس الاتحاد الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، ورؤساء الاتحادات العربية المشاركة في المكتب التنفيذي، إلى جانب أمين السر العام ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكايات في النادي خالد الفودري.

من جانب آخر، استهل المنتخب الوطني للدراجات المائية مشواره في بطولة العالم المقامة حاليا في بحيرة هافاسو في ولاية أريزونا الأميركية بتحقيق 4 ميداليات، حيث حقق المصنف العالمي وليد العدساني فضية فئة الجالس للمتسابقين النخبة الذين لا تقل أعمارهم عن ٣٥ سنة، وحقق البطل العالمي راشد الراشد فضية فئة الجالس ستوك كلاسيك للهواة، واستطاع البطل الواعد سالم المطوع تحقيق برونزية فئة الواقف ستوك للهواة في أول مشاركة عالمية له.

كما استطاع زميله البطل الواعد عبدالله الغانم تحقيق برونزية فئة الجالس ستوك للمبتدئين وفي أول مشاركة عالمية له أيضا.