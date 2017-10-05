د.خليل: جائزة هداف الدوري الممتاز تمنح للكويتي أو المحترف

عقد امس، المؤتمر الصحافي لتوقيع عقد رعاية شركة الخطوط الجوية الكويتية للحكام بالاتحاد الكويتي لكرة القدم بفندق موفنبيك البدع.

وحضر المؤتمر رئيس اللجنة الانتقالية المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد إبراهيم الشهاب، والأمين العام للاتحاد د.محمد خليل، ونائب رئيس لجنة التسويق بالاتحاد عبدالله الجيران، ورئيس إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي.

وأكد الشهاب أن قرار شركة الخطوط الجوية الكويتية برعاية الحكام جاء تأكيدا لدور الشركة في رعاية الرياضة والرياضيين وتقديم الدعم لهم، معربا عن أمنيته أن تحذو جميع الشركات حذو الشركة في اتخاذ قرارات مماثلة في المستقبل القريب.

وقال: «سعت اللجنة الانتقالية السابقة التي ترأسها فواز الحساوي إلى رفع مخصصات الحكام من خلال طلب تم تقديمه إلى الهيئة العامة للرياضة، والذي رفعته بدورها إلى وزارة المالية لاتخاذ اللازم، واللجنة الانتقالية الحالية تواصل بدروها عمل نظيرتها السابقة سواء عن طريق القنوات الرسمية الحكومية أو بتوفير عقود رعاية».

ووجه رئيس اللجنة المؤقتة تهنئته إلى شركة الخطوط الجوية الكويتية على التطور الهائل الذي تشهده في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي جعل الشعب الكويتي يشعر بالفخر والسعادة، خصوصا أن الشركة دخلت في منافسة قوية مع كبرى شركات الطيران على المستوى العالمي.

شراكة دائمة

من جانبه، قال رئيس إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي إن قرار رعاية الحكام بالاتحاد الكويتي خطوة مهمة نحو مزيد من الخطوات كي نصل إلى عقد شراكة دائمة مع الاتحاد، لاسيما أن هناك تعاونا كبيرا بين الشركة والقيادة الحالية للاتحاد.

«الكويتية» تنمي المجتمع

وأوضح العنزي أن «الكويتية»، حملت على عاتقها العمل على تنمية المجتمع الكويتي من خلال أربع استراتيجيات هي البيئة والصحة والتعليم والشباب، حيث تعمل الشركة على دعمها ومساندتها والارتقاء بها.

كرة القدم

وأشار إلى أن كرة القدم الكويتية وضعت الكويت في مكانة رائعة في المجال الرياضي على المستويات الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية، مبينا أن الشركة سترعى ملابس حكام كرة القدم في جميع البطولات ابتداء من الموسم الحالي 2017-2018.

وبين أن الشركة قررت أيضا رعاية جائزتين لأفضل حكم وكذلك هداف الدوري «VIVA» للدرجة الممتازة للموسم الحالي 2017-2018.

شاشات عرض لتاريخ الكويت

واختتم العنزي قائلا: إنه سيتم وضع إعلان مشترك للشركة والاتحاد على شاشات العرض الخاصة بطائرات الشركة، مع عرض مباريات كرة القدم السابقة التي شهدت تحقيق المزيد من الانجازات.

وبين انه سيتم عرض ابرز المواقف والمحطات السياسية والاقتصادية والفنية والثقافية في الكويت، من خلال هذه الشاشات التي تركب في الطائرات لأسطول «الكويتية».

«VIVA» تقدم جوائز شهرية

تسلم أمين عام الاتحاد د.محمد خليل كتابا من شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» يتضمن موافقة الشركة على تقديم مبلغ 5000 دينار كويتي لرعاية جوائز شهرية لأفضل لاعب في موسم 2017-2018.