ناصر العنزي

بعد ابتعاده ثلاث سنوات، عاد نجم القادسية سيف الحشان الى فريقه، وانخرط في تدريباته بانتظار مشاركته في مسابقات الموسم الحالي، وذلك بعد مساعٍ تكللت بالنجاح إثر الاتفاق الذي تم بين رئيس النادي الشيخ خالد الفهد وعضو مجلس الإدارة رفاعي الديحاني واللاعب نفسه على تفاصيل العودة التي أفرحت الجماهير.

وكان الحشان قد غادر معسكر المنتخب قبل ثلاث سنوات والتحق بنادي الشباب السعودي محترفا، ولم تُكتب لتجربته النجاح كما يريد، بعد أن تعرّض لإصابتين في الركبة.

وكان الحشان قد وجه رسالة الى جماهير الأصفر أنه تعرض الى هجوم كبير بسبب أخبار غير صحيحة، وقال «تأكدوا أن مشاعري لن تتغير تجاهكم إلى الأبد».

وفي الشأن القدساوي، قال رئيس جهاز الكرة سعود بوحمد إن الحارس نواف الخالدي، الذي لم يتم قيده في الموسم الحالي، طلب الاعتزال أمام الكويت في القسم الثالث من الدرجة الممتازة، وأن عودته مرة أخرى غير واردة إطلاقا وتم إغلاق ملفه مع القادسية.