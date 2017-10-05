اجريت في صالة كوزمو بالسالمية قرعة بطولة الهيئة العامة للرياضة الثانية لدوري النخبة للبولينج للوزارات والشركات التي تنظمها هيئة الرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع بالتعاون مع شركة كوزمو خلال الفترة من 14الى 25 اكتوبر الجاري بمشاركة 8 فرق تمثل وزارات الداخلية والتربية والكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء ونادي الصم واتحاد المصارف وسفارة الفلبين وشركة كوزمو.

وتقام البطولة في منافسات الفردي والزوجي والفرق والأساتذة.

وحضر القرعة وليد السلطان مراقب ادارة الرياضة للجميع وإياد العميري مدير البطولة وممثلو الفرق المشاركة.

وأعرب السلطان عن امله ان تكون هذه النسخة استمرارية للنجاح الرائع الذي حققته النسخة الاولى من البطولة، مشيرا الى ان الهيئة وفرت جميع الامكانيات لإنجاحها.

واشار الى الاهتمام الكبير الذي يوليه المدير العام للهيئة بالإنابة د.حمود فليطح لدعم الرياضة للجميع وتوعية كل فئات المجتمع بأهمية الرياضة وتمكين هذه الفئات من ممارستها، ما يحقق مردودا ايجابيا على الفرد والمجتمع وتوفير كل الامكانيات لإنجاح برامج وأنشطة الرياضة للجميع.