يصل اليوم الخميس الكابتن وليد صلاح الدين أمير الموهوبين والمشرف الفني لأكاديمية النادي الأهلي المصري والكابتن خالد بيبو نجما النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، للمشاركة بالمهرجان الكروي الذي تنظمه أكاديمية النادي الأهلي المصري بالكويت بمناسبة بداية الموسم الرياضي لها للعام 2017/2018 وذلك غدا الجمعة.

وسيشتمل المهرجان على العديد من الفقرات والمفاجآت التي تنظمها الأكاديمية، حيث سيشارك نجما الأهلي اللاعبين خلال الفقرات التدريبية المقررة، وكذلك ستنظم مباراة استعراضية بين مدربي الأكاديمية بقيادة النجم وليد صلاح الدين والكابتن خالد بييو وفريق مكون من أولياء أمور اللاعبين.

وقد تحدث محمود عثمان المدير العام لشركة التميز الكويتية المالكة لأكاديمية النادي الأهلي بأن الشركة مستمرة دائما في دعم لاعبي الأكاديمية وتوفير كل السبل والإمكانيات لصناعة الأبطال، وقد تعاقدت الأكاديمية مع مدربين مؤهلين على أعلى مستوى تحت قيادة الكابتن وليد صلاح الدين المشرف الفني من أجل نقل خبرات المدربين إلى لاعبي الأكاديمية والعمل على ثقل الموهبة لدى اللاعبين.

وأضاف عثمان أن زيارة نجوم الأهلي للأكاديمية تأتي ضمن خطة التواصل الدائم بين نجوم الكرة بالنادي الأهلي الحاليين والسابقين وبين نجوم المستقبل من أبناء الأكاديمية.

وأوضح د.مشعل المشعان رئيس مجلس الإدارة أن نجاحات الأكاديمية خلال الأعوام الماضية وضعت على عاتقنا العمل الجاد والدؤوب من أجل المحافظة على هذا النجاح، وقد وضعت الأكاديمية خطة العمل لهذا الموسم هادفة لمواصلة النجاح وساعية لنشر الثقافة الرياضية والكروية بين الشباب من خلال انتشار فروع الأكاديمية بمختلف مناطق الكويت (السالمية - الفروانية - جليب الشيوخ - المنقف) كما يتم حاليا التجهيز لافتتاح فرع بمنطقة خيطان.

وأضاف المشعان أن خطة العمل لهذا العام تشمل العديد من المفاجآت والتطورات التي ترضي طموح لاعبي الأكاديمية، وأن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن هذه المفاجآت مثل تنظيم المعسكر الخارجي خلال عطلة نصف العام والمشاركة في دورات خارجية من أجل احتكاك لاعبي الأكاديمية بالمدارس الكروية المختلفة.