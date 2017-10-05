ينظم نادي الرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية بطولة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد السنوية الكبرى للرماية، معلنة بدء الموسم الرياضي لنادي الرماية 2017/2018، خلال الفترة من 19 الى 21 أكتوبر الجاري، حيث ستشارك نخبة من أبطال الكويت بهذه البطولة الغالية ورماة الحرس الوطني ورماة الاتحاد الرياضي العسكري ورماة اتحاد الشرطة الرياضي إضافة الى مشاركة رماة الاتحادات العربية والخليجية من السعودية والامارات، وستشمل الرمايات الأولمبية في أسلحة الشوزن (التراب والدبل تراب والسكيت) ورماية اسلحة الرصاص بندقية ومسدس 10م و50 م ورماية القوس والسهم الأولمبي.

وفي تصريح صحافي لرئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي قدم من خلاله نيابة عن إخوانه أعضاء مجلس ادارة نادي الرماية ومنتسبي الرماية الكويتية الشكر والتقدير لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد راعي البطولة على دعمه وتشجيعه المتواصل لأبنائه الرياضيين بالكويت ولرياضة الرماية الكويتية والرماة الذين لا يألون جهدا في تمثيل بلادهم على أكمل وجه ورفع علم الكويت في جميع البطولات الدولية.

وأكد أن هذه البطولة الغالية لها مكانة خاصة لدى اسرة الرماية الكويتية حيث كان لهذه البطولة دور كبير في مشاركة عدد كبير من الرياضيين من الدول العربية والخليجية وتعزيز روح المنافسة لأهمية إحراز لقب البطولة وما تشكله من اعتزاز لجميع ابناء الرماية الكويتية ومجلس الادارة يحرص على ان تكون خير انطلاق لبداية الموسم المحلي الرياضي.

وقال العتيبي ان اللجنة المنظمة للبطولة قامت بعمل التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صورة من خلال تجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الأولمبي وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات، ونظرا لكثافة الأعداد المتوقعة للمشاركة في البطولة، فسيتم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة اعتبارا من يوم السبت الموافق 14 أكتوبر الجاري على ان يغلق باب التسجيل مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر المقبل حيث تبدأ لجان التحكيم في اجراء القرعة وتوزيع المجموعات.

وأعلن العتيبي أن أي رام يحقق الرقم العالمي ببطولة سمو ولي العهد سيتم مضاعفة جائزته.