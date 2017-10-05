حقق المتسابق راشد الدواس الميدالية الذهبية فئة «ستوك» للمبتدئين ضمن منافسات بطولة العالم للدراجات المائية المقامة حاليا في بحيرة هافاسو بولاية اريزونا الأميركية وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.

وأعرب الدواس في اتصال هاتفي مع «كونا» امس عن بالغ سعادته لتحقيق اول لقب عالمي له في هذا المحفل الدولي الذي يشارك فيه متسابقون من قرابة 30 دولة من مختلف القارات ورفع على الكويت على منصت التتويج.

وأكد الدواس البالغ من العمر 18 عاما ان اهتمام والده المتسابق احمد الدواس والذي يشارك كذلك في البطولة هو احد الأسباب الرئيسية للفوز، لافتا الى انه واجه ضغطا شديدا لصغر سنه، حيث تنقصه الخبرة للتعامل مع أحداث ومفاجآت مجريات السباق «إلا انني تمكنت بفضل دعم من يحيطون بي من تحقيق المنشود والظفر بالذهب».