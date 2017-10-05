الكويت لديها حكام دوليون في بناء الأجسام على مستوى الهواة والمحترفين

تجرى في 9 من صباح اليوم إجراءات الميزان والأطوال لـ 250 لاعبا سيشاركون في بطولة «الكويت كلاسيك» لبناء الأجسام، والتي تجرى منافساتها على صالة التزلج غدا الجمعة المقبل، تحت مظلة اتحاد كمال الأجسام للمحترفين «IFBB Pro».

وجاءت مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين (250 لاعبا) من مختلف دول العالم في البطولة نظرا لكونها ستشهد منافسات حامية الوطيس، كما أنها ستمنح الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى بطاقات احتراف، وذلك عقب إعلان فوزهم من قبل لجنة الحكام الدولية مباشرة، في فئات فيزيك للمحترفين و212، إلى جانب الفيزيك ماستر، والبدي بلدنغ للهواة تحت 95 كيلو، فيما تمنح نقاط لأصحاب المراكز المتقدمة تساعدهم على المضي قدما في عالم كمال الأجسام للمحترفين، بالإضافة إلى أن مشاركتهم جاءت دون قيد أو شرط.

وأكد الحكم الدولي الكويتي محمد أشكناني أن الأطوال المشاركة بالبطولة في فئة الفزيك للهواة تحت 172سم وتحت 176سم، وتحت 180سم وفوق 180سم، بينما فئة الفزيك مسكيولار «طول مفتوح»، أما أوزان البدي بلدنغ وزن فقط فتحت 95 كيلو، مضيفا أن فئة الفزيك للمحترفين وفئة 212 للبدي بلدنج محترفين.

وأشار أشكناني إلى أن الحاصل على المركزين الأول والثاني في منافسة بطل الأبطال للفزيك والمركز الأول في مسكيولار فزيك، والحاصل والمركز الأول في البدي بلدنج سيشاركون في بطولة المحترفين في النسخة ذاتها.

ولفت إلى الكويت لديها حكام دوليين في بناء الأجسام على مستوى الهواة والمحترفين مشهود لهم بالكفاءة على المستوى العالمي، حيث يتم إسناد كبرى البطولات الدولية لهم، مبينا أن جلب حكام دوليين من الخارج لبطولة كويت كلاسيك لا يقلل من شأنهم على الإطلاق، وإنما جرى العرف في جميع البطولات على جلب حكام من الخارج.

من جانبه، قال أحمد عسكر مدرب منتخبنا الوطني لبناء الأجسام والمشرف على تجهيز اللاعبين المحترفين رامي السبيعي وأحمد أشكناني أن اللاعبين جاهزون لخوض منافسات البطولة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في ظل الإمكانيات الهائلة التي يوفرها لهم المعهد.

وشدد عسكر على أن لعبة بناء الأجسام في الكويت وصلت لمستوى غير مسبوق حيث حقق اللاعبان رامي السبيعي وأحمد أشكناني انجازات رائعة على المستوى العالمي بعد دخولهما عالم الاحتراف، مبينا أن هذه الانجازات تضع مسؤولية مضاعفة على كاهل الجميع للحفاظ عليها في الفترة المقبلة.