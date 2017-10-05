يشهد مركز شباب الفيحاء إقبالا متميزا للمشاركين بالبرنامج الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية تحت شعار «بالرياضة نتخطى الإعاقة» الذي يقام خلال الفترة من 24/9/2017 وحتى 8/11/2017 تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة «إدارة الرياضة للجميع»، وبالتعاون مع الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين الذي يتضمن مسابقات في العدو الفردي والفرق ومباريات في كرة القدم وسباحة للتغلب على الإعاقة. ويحظى البرنامج باهتمام كبير ومتابعة من قبل العديد المهتمين بشؤون ورياضة المعاقين والفعاليات الرياضية والاجتماعية.

وأشاد حامد الهزيم مدير إدارة الرياضة للجميع، بالدور الذي يلعبه القائمون على النشاط واهتمامهم بالمشاركين وحرصهم على إنجاح النشاط، كما أشاد بدور الجمعية الكويتية لأولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها، أعربت الشيخة شيخة الخليفة في زيارتها للبرنامج عن سعادتها ببادرة الهيئة العامة للرياضة لإقامة برامج رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأنها لمست السعادة والفرح لدى المشاركين في البرنامج، وشكرت إدارة الرياضة للجميع وكل المسؤولين بالهيئة على اهتمامهم بذوي الإعاقة الذهنية وتخصيص برامج لهم أسوة بالأصحاء.

بدورها، صرحت رحاب بروسلي رئيسة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين بأن هذا البرنامج يأتي في إطار ترجمة توصيات لجنة تطوير رياضة الإعاقة التي شكلت من قبل الهيئة للعمل على تفعيل الجانب الرياضي لكل فئات المعاقين.

من جهته، أشاد جاسم الصفار رئيس قسم رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة بالنجاح الرائع للبرنامج.