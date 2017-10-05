برعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د. حمود فليطح الذي ناب عنه مدير مركز عبدالله السالم محمود أبل عقد بمركز اعداد القادة الاجتماع التحضيري لانطلاق الموسم الرابع لمراكز التدريب المشتركة بين الهيئة و«التربية» والاندية.

واعرب أبل عن سعادته بهذا الاجتماع والبداية الحقيقية لمشروع المستقبل ودعم الرياضة الكويتية من خلال دمج الهيئة مع «التربية» والاندية وجسر التواصل لإنجاح المشروع الحيوي ونشر الثقافة الرياضية والصحة العامة واكتساب المهارات الفنية وتحقيق الاهداف المرجوة.

وأشار أبل الى وضع الاتحادات الدولية برامج متعددة لتدريب البراعم والصغار وتمنى الاطلاع عليها وتطبيقها والاستفادة منها في تنمية المهارات وصقلها.

وشكر جميع العاملين بالمشروع الوطني لخدمة الرياضة الكويتية.

كما تحدث الموجه العام للتربية البدنية وليد عايش، فأعرب عن سعادته بهذا اللقاء مع الهيئة والعاملين بوزارة التربية المشاركين في هذا المشروع الوطني الذي يخدم الرياضة الكويتية، وان هناك مثلث، بين الهيئة و«التربية» والاندية للمحافظة على المشروع الحيوي تجاه الشباب والحركة الرياضية، وان الهدف ليس تجميع الطلاب فقط، وإنما الدقة في الاختيار، واكتشاف المواهب، وصقل مهاراتها وتطويرها.

وطالب جميع المراكز بالتواصل مع الادارة والتنبه الى أي معوقات تعترض الأداء المثالي للمشروع.

واختتم حديثه بان المشروع رغبة اميرية تجاه النشء يجب تحقيقها على اكمل وجه.