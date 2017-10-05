لاعبو كاظمة تقدموا بالنتيجة طوال اللقاء وانهاروا في آخر دقيقتين

يحيى حميدان

توج الكويت بلقب كأس السوبر لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه عقب تغلبه على كاظمة 66-61 مساء امس في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة الفريق الفائز.

وقام رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد اللعبة ضاري برجس ونائبه الشيخ علي الخليفة ونائب رئيس نادي الكويت خالد الغانم بتتويج الفريق الكويتاوي بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حصل لاعبو «البرتقالي» على الميداليات الفضية.

وتقدم الفريق الكظماوي في الأرباع الثلاثة الأولى وذلك على النحو التالي: (21-16)، (32-24)، (45-42)، بفضل المجهود الكبير الذي قدمه احمد البلوشي ومحمد الملا وعبدالعزيز ريحان ومحمد السيسي، قبل أن يقلب الكويت الطاولة قبل دقيقتين من النهاية اثر سلة سجلها حسين الخباز وبعدها تبادل الفريقان التقدم واستطاع «الأبيض» أن يحسم المباراة لصالحه بنتيجة 66-61.

وانهار كاظمة لياقيا بشكل واضح في آخر دقيقتين، الأمر الذي تعامل معه «الكويتاويون» أحمد المطيري والخباز وحمد عدنان وعبدالله الشمري وزملاؤهم بنجاح واستطاعوا الحصول على اللقب.

وقاد المباراة الحكام حافظ الحلبي وعابر العابر وعبدالرحمن الشمري.