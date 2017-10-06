مبارك الخالدي

ينطلق مساء اليوم المهرجان الأول للبراعم في لعبة كرة القدم من مواليد 2006 بإقامة 6 مباريات.

والمهرجان هو الأول من نوعه تحت إشراف لجنة البراعم التابعة للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة في اطار برنامج شامل للاهتمام بقاعدة اللاعبين وتطويرها.

وتستمر المباريات حتى يوم غد السبت بمشاركة اندية القادسية والكويت والعربي وكاظمة واليرموك والتضامن والجهراء والصليبخات وبرقان والنصر والساحل والشباب والسالمية والفحيحيل وخيطان.

ومن المقرر أن تتم مراقبة اللاعبين المشاركين من قبل الجهاز الفني للجنة المعنية لرصد المميزين مستقبلا.

الجدير بالذكر ان اللجنة رصدت جوائز تشجيعية للفرق الفائزة بالمراكز الأولى.