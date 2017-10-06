يعقوب العوضي

خاض فريق كرة اليد بنادي النصر آخر مبارياته الودية مع فريق الجيش وذلك استعدادا لانطلاق الدوري العام المقرر يوم الاثنين المقبل على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية.

وكان العنابي قد أقام معسكرا تدريبيا في القاهرة لأسبوعين خاض خلاله عددا من المباريات الودية.

من جانبه، أكد المدرب الوطني مناور دهش أن إعداد الفريق جاء بثماره خاصة في المعسكر التدريبي الذي تمكن فيه اللاعبون من ترسيخ الانسجام فيما بينهم من خلال الجهد المضاعف والتعاون التام بينهم وبين الجهازين الإداري والفني.

وأضاف: نطمح لتحقيق نتائج ايجابية وتحسين الترتيب العام ومحاولة الصعود الى الدوري الممتاز، مشيرا الى ان المهمة صعبة بكل المقاييس خاصة في ظل استعدادات معظم الاندية والنشاط الذي شهده سوق الانتقالات الأخير.