يحيى حميدان

شارك لاعب القادسية سيف الحشان في التدريب الأول له مع فريقه «الأصفر» بعد غياب دام 3 أعوام، خاض خلالها رحلة احترافية مع الشباب السعودي لم يكتب لها النجاح.

وعانى الحشان (27 عاما) من تعرضه لإصابتين في الرباط الصليبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، الأمر الذي أبعده عن الملاعب لفترات طويلة.

وجاءت عودة الحشان لـ «الاصفر» بعد الجهود الادارية التي قادها امين السر المساعد رفاعي الديحاني لضمان تدعيم صفوف الفريق في اطار سعيه لاستعادة الألقاب.

وقال الحشان عقب انتهاء تدريبه الأول أنه سعيد بعودته الى بيته القادسية، مؤكدا انه لم يشعر بأي تغيير بعد أن استقبله الجهازان الاداري والفني واللاعبون أفضل استقبال.

وتمنى الحشان من الجماهير القدساوية أن تنسى الماضي وتقف مع الفريق في الظروف الحالية التي يمر بها والتي وصفها بـ «الصعبة».

وأضاف: «أسعى مع زملائي اللاعبين لإسعاد الجماهير والمساهمة كذلك في حصد الألقاب التي اعتاد عليها الأصفر في كل موسم».

وأوضح أنه سيدخل تدريجيا في المباريات وبشكل خاص في بطولة كأس الاتحاد التنشيطية، مشيرا الى حاجته لمزيد من التدريبات وهو قام بالتنسيق مع الجهاز الفني لتخصيص برنامج تأهيلي له ليكون جاهزا بأسرع وقت ممكن.