مبارك الخالدي

قرر الجهازان الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي منح لاعبي «الأخضر» راحة لمدة يومين على ان يعاود الفريق تجمعه الأحد المقبل استعدادا لمواجهة الكويت 13 الجاري ضمن الجولة الرابعة لدوري «VIVA» الممتاز.

ويولي الجهازان الفني والإداري المباراة المرتقبة امام «الأبيض» اهمية بالغة، اذ لا تحتمل نتيجتها هدر المزيد من النقاط بعد النتائج السلبية في الجولات الثلاث الأولى من عمر المسابقة، فضلا عن أن الفوز على الكويت متصدر الترتيب سيسهم بشكل كبير في استعادة الثقة والتوازن، الأمر الذي يحتاجه المدرب محمد ابراهيم في المرحلة المقبلة.

وفي شأن متصل يسعى الجهاز الإداري الى تأكيد حجز تذكرة العودة للمحترف الأردني محمود المرضي الموجود مع منتخب بلاده حاليا ليصل الى البلاد الثلاثاء المقبل والمشاركة في التدريب الرئيسي والأخير المقرر اقامته الخميس المقبل الذي سيشهد خطة اللعب امام «الابيض».