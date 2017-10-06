يحيى حميدان

واصل الكويت انفراده بألقاب لعبة كرة السلة بعد أن حقق لقب كأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه عقب تغلبه على كاظمة 66-61 مساء أول من امس.

وتعتبر هذه هي البطولة الثالثة على التوالي التي يحققها «الأبيض» بعد حصوله على لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي، وهذا يعود الى الاهتمام الإداري الكبير باللعبة وتنوع الخيارات لدى الجهاز الفني بقيادة المدرب السلوفيني بويان لازيتش والذي يمتلك ميزة عن باقي الفرق وهي وجود 12 لاعبا بمستوى واحد وباستطاعتهم تغيير دفة المباريات لصالحهم.

وعقب التتويج، قال مساعد مدرب الفريق الكويتاوي يحيى البحر ان المباراة لم ترتق للمستوى المأمول من جانب فريقنا وكذلك من جانب «البرتقالي» على الرغم من وجود تنافس في اللقاء والكثير من شد الأعصاب لعدة اعتبارات أهمها أن هذه المباراة تأتي بعد ابتعاد دام 4 أشهر عن المباريات الرسمية الأمر الذي يعني افتقادهم حساسية المباريات بغض النظر عن المواجهات التجريبية التي خاضها كل طرف.

وأوضح البحر أن عامل اللياقة البدنية لدى الكويت كان هو الفيصل في حسم اللقب لصالحنا وذلك بسبب الارهاق والتعب الذي حل بلاعبي كاظمة في الدقائق الأخيرة، بينما كان لاعبونا يجرون في الملعب حتى آخر ثانية وهذا يدل دلالة واضحة على العمل الذي قام به الجهازان الاداري والفني وكذلك اللاعبون طوال فترة الاعداد والتي تخللتها اقامة معسكر خارجي في صربيا والذي اعتبره ناجحا.

وتوقع البحر أن تكون المنافسة أصعب في بطولة الدوري التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، مشيرا الى أن جميع الفرق ستسعى للمنافسة بقوة على اللقب وهذا حق مشروع للجميع.

وأضاف البحر أن المنافسة محصورة بين الفرق المعروفة مثل كاظمة والقادسية والجهراء، بالإضافة الى الكويت، فيما اعتبر أن النصر والعربي سيدخلان بقوة لخلط الأوراق على أقل تقدير.

الخباز سعيد باللقب

من جهته، أبدى لاعب «الأبيض» حسين الخباز سعادته بالحصول على لقب السوبر بعد المجهود الطيب الذي بذله زملاؤه اللاعبون طوال فترات اللقاء الذي كان خلاله فريقه متأخرا بالنتيجة ولكن هذا لم يمنعهم من مواصلة بذل الجهد لقلب النتيجة وهو ما تحقق في النهاية.

وبين الخباز أن طموح الكويت لن يتوقف عند هذا الحد، مشيرا الى أنهم سيسعون للمنافسة بقوة على بطولة الدوري وكذلك الكأس.