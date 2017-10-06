‏بحضور رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الايطالي جياني ميرلو، يقيم الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية اليوم في العاصمة الباكستانية اسلام آباد مؤتمره الانتخابي العشرين بتواجد ممثلين عن ثلاثين دولة آسيوية وآخرين من ثلاث دول أوروبية كمراقبين، وسط توقعات بأن تحمل الدورة الجديدة للاتحاد بوادر التغيير المنشود نحو الافضل.

وتشهد الانتخابات تواجدا عربيا لافتا في جميع المناصب، ففي الرئاسة يتنافس الاعلامي الزميل سطام السهلي مع الكوري الجنوبي هودينغ والباكستاني امجد عزيز، وعلى منصب نائب الرئيس ترشح القطري محمد حجي والسعودي محمد الشيخ، والفلسطيني حسين عليان كأمين عام، والسورية عبير علي لامانة الصندوق، والعراقي اياد الصالحي واللبناني ابراهيم دسوقي والعماني احمد الكعبي واليمني منصور علي لعضوية المكتب التنفيذي.

وستتجه الانظار نحو صراع الرئاسة الذي سيدخله السهلي مدعوما بعدد كبير من الاصوات الآسيوية، وخصوصا الخليجية والعربية الى جانب جنوب القارة، كما حرص في الفترة الاخيرة على التواصل مع شريحة كبيرة من الدول الاعضاء لحشد أكبر عدد من المؤيدين وذلك عبر شرح برنامجه الانتخابي الذي يتضمن رؤية شاملة للنهوض بالاتحاد القاري، وتفعيل دوره القيادي في المجال الاعلامي، الى جانب تعزيز اواصر التعاون مع العديد من الجهات الاعلامية والرياضية في القارة الصفراء.

وتوجه السهلي بالشكر لكل من منحه ثقته وحرص على دعمه طوال فترة التحضير للانتخابات، مؤكدا تطلعه للفوز بمنصب الرئاسة لتحقيق كل ما ينشد اليه في سبيل الارتقاء بالاتحاد القاري.

بدوره، عبر رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الايطالي جياني ميرلو عن سعادته بالتواجد وسط حشد كبير من الإعلاميين الآسيويين الذين ينشدون الأفضل دائما في سبيل الارتقاء بمهنتهم، مشيرا الى انه تربطه علاقات وطيدة مع الاتحادات الوطنية وان حضوره في اسلام آباد لمباركة العمل واضفاء الشرعية القانونية على الاجراءات المتخذة مع عدد من الضيوف الذين حضروا كمراقبين من بقية دول العالم، وهي اشارة جلية الى حجم الاهتمام والفعالية التي تحظى بها قارة آسيا على مستوى العالم.