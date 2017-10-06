البطولات السابقة التي تم تنظيمها في الكويت حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً

تجرى في الخامسة من مساء اليوم منافسات بطولة «كويت كلاسيك» لبناء الأجسام على صالة التزلج، والتي تقام للمرة الأولى تحت مظلة اتحاد بناء الأجسام للمحترفين «IFBB Pro»، بمشارك 250 لاعبا محترفا وهاوٍ جاؤوا من مختلف دول العالم. وتقام في العاشرة من صباح اليوم التحكيم السري للهواة، وذلك على صالة التزلج أيضا.

وقامت اللجنة المنظمة العليا لبطولة «كويت كلاسيك» التي يترأسها رئيس اللجنة الكويتية لبناء الأجسام بدر بودي بتسجيل اللاعبين المشاركين من دون قيد أو شرط، وفقا للسياسة المتبعة في هذا الشأن من قبل اتحاد بناء الأجسام للمحترفين «IFBB Pro».

المراكز الأربعة

ويظفر أصحاب المراكز الأربعة الأوائل بكروت احتراف عقب إعلان فوزهم من قبل لجنة الحكام بشكل مباشر، في فئات فيزيك للمحترفين و212، إلى جانب الفيزيك ماستر، والبدي بلدنج للهواة تحت 95 كيلو، فيما تمنح نقاط لأصحاب المراكز المتقدمة تساعدهم على الاقتراب بقوة من دخول عالم المحترفين.

منتخب وطني

ووصل لاعبو منتخبنا الوطني إلى مستوى متميز للغاية يرشحهم كالعادة لتحقيق الانجازات واقتناص الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية تحت إشراف المدرب أحمد عسكر الذي بذل مع اللاعبين مجهودات مضاعفة في الفترة السابقة للوصول بهم إلى هذا المستوى، علما بأنه كان حريصا على إخضاع اللاعبين للتدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية.

نجاح فني

أكد رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة «كويت كلاسيك» بدر بودي أن البطولات السابقة التي تم تنظيمها في الكويت حققت نجاحا فنيا وتنظيميا منقطع النظير بشهادة اللاعبين المشاركين والجماهير، لاسيما أن اللجنة حريصة تماما على جلب أفضل لاعبين وحكام في العالم وتوفير جميع الإمكانات لهم ليقدموا كل ما في جعبتهم.

وأضاف «اليوم نحن أمام تحد جديد لتحقيق النجاح المأمول، لذلك جاءت الاستعدادات للبطولة منذ 4 اشهر كاملة لتنظيم البطولة بشكل لائق بالكويت ورجالاتها.

ثقة الاتحاد

وأعرب بودي عن اعتزازه بثقة اتحاد كمال الأجسام للمحترفين IFBB Pro في اللجنة الكويتية لبناء الأجسام ومنحها شرف تنظيم أول بطولة تقام تحت مظلته على أرض الصداقة والسلام، وبمشاركة نجوم اللعبة في الكويت والخليج والوطن العربي والعالم.

فنون اللعبة

واختتم بودي تصريحه مؤكدا لعشاق لعبة بناء الأجسام أنهم سيكونون على موعد مع منافسة حامية الوطيس بين اللاعبين، سيشاهدون خلالها كل فنون اللعبة، مشددا على أن أبطال الكويت قادرون على تحقيق انجازات جديدة تضاف إلى سجلهم الحافل والزاخر بالألقاب.

مستر أولمبيا

من جهته، قال اللاعب أحمد أشكناني، الذي حقق لقب مستر أولمبيا إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى، أن اللاعبين الكويتيين على قلب رجل واحد، مبينا أن أي انجاز يتحقق في جميع البطولات يحسب للجميع من دون استثناء.

وشدد أشكناني على أن طموحه وطموح زملائه لا سقف له، مؤكدا أن كل الإمكانات متاحة أمام الجيل الحالي من اللاعبين لتحقيق الإنجاز تلو الآخر دون توقف.

شكر اللجنة

ووجه أشكناني الشكر إلى رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة بدر بودي ومعهد أوكسجين للوصول باللاعبين إلى هذا المستوى العالمي الذي جعل الجميع ينظرون للكويت بعين الاعتبار سواء فنيا أو تنظيميا، مؤكدا أن بودي عمل على تذليل كل الصعاب التي واجهت اللاعبين وهيأ لهم جميع الأجواء التي تساعدهم على التألق وحصد الألقاب.