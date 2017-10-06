يواصل بنك الكويت الدولي تقديم دعمه ورعايته للبطل الكويتي عبدالله الفاضل، والذي يشارك في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية التي تقام في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة التي تنطلق اليوم وتستمر ليوم الأحد 8 الجاري، حيث يشارك الفاضل في فئات كبار المحترفين، فئة غير المعدل ومحدودة التعديل لكبار المحترفين.

حيث قام الفاضل مؤخرا بتجهيز دراجتين للمشاركة في فئتين على مستوى كبار المحترفين.

وبهذه المناسبة، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا «إن الدولي يهتم دائما برعاية الرياضيين الكويتيين الأبطال، من أمثال الفاضل، خاصة الذين لديهم سجل حافل بالبطولات والإنجازات المشرفة.

ويأتي دعم البنك ورعايته للفاضل إيمانا من البنك بضرورة دعم الرياضيين الموهوبين من أبناء الكويت وتوفير كل ما يحتاجونه من سبل الدعم المادي والمعنوي ما يساعدهم للمشاركة بالبطولات العالمية والتجهيز لها على أكمل وجه ممكن لتحقيق الانجازات المتقدمة ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والدولية.

كما أشاد ناجيا بمستوى الخبرة واللياقة البدنية الذي يتمتع به الفاضل والتزامه التام بحضور التدريبات والمعسكرات التي تصقل مهاراته، متمنيا له كل النجاح والتوفيق في خوض منافسات هذه البطولة مع الاستمرار في المحافظة على لقب بطولة العالم للدراجات المائية الذي أحرزه في العام الماضي.

يذكر أن بنك الكويت الدولي يدرك مدى أهمية دعم ورعاية أبناء الكويت من الرياضيين الموهوبين وأصحاب العزيمة والإرادة ما يدفعهم لتنمية وتطوير مهاراتهم وبالتالي تحقيق البطولات باسم الكويت، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه برنامج البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية الذي يهتم بخدمة كافة شرائح المجتمع الكويتي.