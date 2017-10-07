مبارك الخالدي

لم يظهر العربي أمام برقان (1-1) في انطلاق كأس الاتحاد التنشيطية بالشكل المتوقع وأوقع جماهيره ومحبيه في «حيرة» لا سيما ان الفريق تنتظره مباراة مرتقبة امام الكويت الجمعة المقبلة ضمن الجولة الرابعة لدوري «VIVA»، الامر الذي يضاعف مسؤولية الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد ابراهيم لإعادة ترتيب الأوراق قبل خوض المواجهة المرتقبة.

ودفع المدرب ابراهيم بتشكيلة من لاعبي الخبرة والشباب، ففي حراسة المرمى كان الظهور الأول للحارس سعود القناعي وفي خط الدفاع المصري شوقي السعيد واحمد محمد ابراهيم وجمعة العنزي وأحمد ابراهيم وفي الوسط كل من كيتا وخلف احمد وعبدالعزيز السليمي وعلي مقصيد وفي المقدمة علي خلف وحسين الموسوي.

وفي الشوط الثاني دفع ابراهيم وعلى فترات باللاعبين مشاري الكندري وعبد العزيز العوضي وأحمد يونس وبدر طارق وأحمد القلاف.

وفي شأن متصل، نفى المنسق الاعلامي في العربي مشعل العبكل ما تردد عن وجود خلافات بين المدرب ابراهيم واللاعب طلال نايف، وقال العبكل «لا صحة لأي خلافات بين ابراهيم واللاعب طلال نايف»، مشيرا الى ان اللاعب سيدخل التدريبات غدا، لافتا الى ان غياب اللاعب الأيام الماضية كان بسبب ارتباطه بجهة عمله.

ومن جهة اخرى، أسفرت بقية نتائج الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد عن فوز النصر على الساحل 3-0، والجهراء على خيطان 2-1.