مبارك الخالدي

أوضح المنسق الاعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت عمر الزامل ان استعدادات الأبيض لمواجهة العربي الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لبطولة دوري «VIVA» لم تتوقف وتتواصل بشكل يومي.

وقال الزامل تعليقا على خسارة فريقه امام الشباب ضمن بطولة كأس الاتحاد ان الجميع يعرف ان البطولة تنشيطية الهدف منها منح الفرصة للاعبين الذين لم يتحصلوا على فرصتهم في الظهور في كأس السوبر او في الثلاث جولات الاولى لبطولة الدوري واختبار قدراتهم البدنية والفنية ومنهم عدد من لاعبي الشباب او الناشئين.

وأضاف: كانت المباراة امام فريق الشباب متكافئة رغم ان المنافس لعب بتشكيلته الأساسية بمن فيها محترفوه وتمكن من التسجيل عبر ركلة جزاء.

ومضى قائلا: أشرك المدرب عبدالله بوزمع عددا كبيرا من اللاعبين الصاعدين يصل عددهم الى 5 لاعبين بهدف منحهم الفرصة والوقوف على حالتهم الفنية خصوصا، ان مشوار الدوري طويل ولابد من اعداد وتجهيز البدلاء للاستعانة بهم عند الحاجة ولذلك فبطولة كأس الاتحاد فرصة لاختبار قدرات اللاعبين الشباب.