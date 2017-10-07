فاز الزميل الإعلامي سطام السهلي برئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وذلك بعد انسحاب منافسيه الكوري الجنوبي هودينغ والباكتساني امجد عزيز قبل ساعات قليلة من إجراء الانتخابات بالعاصمة الباكستانية إسلام اباد أمس والتي حظيت بتواجد ممثلين عن 30 دولة آسيوية وآخرين من 3 دول أوروبية كمراقبين، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الايطالي جياني ميرلو.

وجاء انسحاب هودينغ وعزيز بعد اجماع الدول الآسيوية المشاركة في الانتخابات على اختيار السهلي لترأس الاتحاد في الدورة المقبلة، لقثتها الكاملة في قدرته على تحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بالاتحاد من كافة النواحي، وتفعيل دوره القيادي في المجال الاعلامي.

وعقب اعلان فوزه بالتزكية، توجه سطام السهلي بالشكر للدول الاعضاء على هذه الثقة التي تضعه امام مسؤوليات كبيرة في الفترة المقبلة، مؤكدا انه سيبادر على الفور بتنفيذ رؤيته الشاملة بالتعاون مع بقية الزملاء اعضاء مجلس الادارة الجديد.

واثنى السهلي على الاجواء المثالية التي شهدتها العملية الانتخابية، كما اشاد بمنافسيه على مقعد هيودينغ وعزيز اللذين بادرا بتهنئته فور اعلان النتيجة وتقبلا الامر بروح رياضية.

وتوجه السهلي بالشكر ايضا لرئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو لحضوره الانتخابات وحرصه على المشاركة في العملية الانتخابية ومباركة جميع الخطوات التي تمت لكي يبدأ الاتحاد الآسيوي مرحلة جديدة من العمل مع مجلس ادارة جديد يملك طموحات كبيرة لتحقيق اهداف الاعضاء في التطوير وتحسين وضع الاتحاد في الفترة المقبلة.