يعقوب العوضي

فاز النصر على فريق الجيش بنتيجة 27 -22 في اللقاء الودي الذي دار بينهما مساء أول من أمس ضمن إطار استعدادات «العنابي» للدوري العام لكرة اليد المزمع انطلاقه على الصالة الرئيسية في مركز الشهيد فهد الأحمد في الدعية بعد غد الاثنين.

ويلتقي النصر مع الفحيحيل في أولى مواجهاته بالبطولة في ختام الجولة الأولى يوم الأربعاء المقبل.

الجدير بالذكر ان النصر أقام معسكرا تدريبيا في مصر خاض خلاله عدة مباريات ودية لزيادة التجانس بين اللاعبين القدامى والوافدين الجدد.

وفي السياق ذاته، أكد مدرب الفريق مناور دهش أن اللاعبين في تحسن مستمر وان اللياقة البدنية في ارتفاع.

وأشاد دهش بدور مجلس الإدارة والجهار الإداري، مؤكدا ان الفريق يتطلع لتحسين الترتيب العام والعودة إلى فرق المقدمة في المستقبل القريب.