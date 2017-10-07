يعقوب العوضي

يستضيف نادي السالمية في الـ 9 صباح اليوم فعاليات المهرجان الرياضي الأول لأبطال مدارس كرة اليد في صالة النادي، حيث رصدت إدارة «السماوي» جوائز للفرق المتوجة بالإضافة الى جوائز ترضية لبقية الفرق.

ويعتبر المهرجان خطوة ممتازة نحو تكوين فرق المستقبل خاصة في ظل غياب المدرب الكشاف والذي تواجد في السابق اثناء العهد الذهبي للعبة.

وفي السياق ذاته، أكد مدير لعبة كرة اليد في السالمية عبدالله الذياب أن اللعبة تصقل منذ الصغر وتعزز امكانيات اللاعبين في بداية مشوارهم في المدرسة انتقالا الى مرحلة الاشبال والناشئين ثم الشباب وأخيرا في مرحلة العمومي يكتمل النضوج.

وأضاف: علينا الاهتمام باللاعبين الصغار وتنمية مواهبهم والحرص على التزامهم بالقيم والعادات الحسنة وحسن الخلق في الملعب وخارجه، فالرياضة أسلوب حياة وليست ممارسة بدنية فقط. واستطرد قائلا: لا يوجد خاسر في المهرجان، حيث ان الجميع يشارك ويستفيد، خاصة من خلال تنمية روابط الصداقة فيما بين اللاعبين.