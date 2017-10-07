ناصر العنزي

قال نجم المنتخب السوري والسالمية فراس الخطيب ان الأمل مازال باقيا في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم في روسيا عام «٢٠١٨» بعد تعادل منتخبه مع استراليا بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب في ماليزيا، بانتظار مباراة الإياب الاسبوع المقبل في ملعب المنافس.

وأضاف: نعم المهمة صعبة عندما تلعب في استراليا ولكنها ليست مستحيلة وهذه كرة القدم لا مستحيل فيها.

وعن المنتخب الاسترالي، قال: احترمنا الاستراليين أكثر من اللازم فهم ليسوا أقوى من المنتخبات الأخرى مثل إيران المتأهل للمونديال، وهو ليس أفضل المنتخبات وكان يمكن الفوز عليه لو استغل فريقنا الفرص التي سنحت له خلال المباراة.

وكان الخطيب قد شارك في الشوط الثاني وقدم مستوى جيدا وساهم في صناعة بعض الفرص التي لم تترجم بالشكل السليم من زملائه وشكلت تحركاته خطرا على الدفاع الأسترالي، وبعد العودة للكويت المقررة يوم الاربعاء المقبل يستعد فراس الخطيب للمشاركة مع فريقه السالمية ضد كاظمة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز بعد ان دخل «السماوي» طرفا في المنافسة.