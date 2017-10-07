حقق البطل العالمي ومتسابق المنتخب الوطني للدراجات المائية عبدالرحمن العمر ذهبية فئة الجالس «اكسبرت ليمتد» في بطولة العالم المقامة حاليا في بحيرة هافاسو في ولاية أريزونا الأميركية، فيما واصل المصنف العالمي وليد العدساني تألقه ليحقق فضية الجالس اكسبرت ليمتد بعد ان سبق وحقق فضية فئة الجالس للمتسابقين النخبة الذين لا تقل أعمارهم عن 35 سنة، كما واصل البطل الواعد عبدالله الغانم وفي أول مشاركة له في البطولة تألقه من خلال تحقيق برونزية الكلاسيك ليمتد وقد سبق له أن حقق برونزية فئة الجالس ستوك للمبتدئين.

وبهذه النتائج المتقدمة يكون المنتخب الوطني قد حصل وفي مستهل مشواره في البطولة والتي ستنتهي يوم 9 الجاري على 7 ميداليات، ذهبية واحدة للعمر، وفضيتان للعدساني وفضيتان للغانم، الى جانب فضية للراشد وبرونزية لسالم المطوع.