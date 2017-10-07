أحرز الفارس علي الخرافي المركز الأول ضمن منافسات بطولة سانتاور بارك الدولية لقفز الحواجز التي انطلقت اول من امس بمملكة بلجيكا وسط مشاركة دولية واسعة.

وحقق الخرافي فوزه المستحق على ظهر الجواد (لوكي دوكي) ضمن منافسات حواجز بارتفاع 130 سنتيمترا خلال فترة زمنية بلغت 57.74 ثانية وذلك بعد منافسة مثيرة مع الدنماركية سورن بيدرسون التي جاءت في المركز الثاني على ظهر الجواد (كويل) في زمن قدره 62.51 ثانية.

وأعرب الخرافي عن بالغ سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الكبير وسط ابطال عالميين، مؤكدا سعيه لمواصلة حصد المزيد من الجوائز بغية رفع اسم الكويت عاليا.

وأهدى هذا الفوز الى صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي، مشيدا بالدعم الكبير الذي توليه الهيئة العامة للرياضة للرياضيين وتشجيعهم الدائم والمستمر على حصد المزيد من الجوائز في مختلف المنافسات الرياضية إقليميا ودوليا.

ويشارك في البطولة التي تختتم فعالياتها اليوم 90 فارسا وفارسة يمثلون 25 دولة أوروبية وعربية إضافة الى الولايات المتحدة الأميركية وكندا والبرازيل والمكسيك وكولومبيا وجنوب أفريقيا واليابان.