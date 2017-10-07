بحضور رئيس الاتحاد العربي للشراع الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، ورئيس النادي البحري الرياضي اللواء فهد الفهد يقام في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الحفل الختامي لبطولة الكويت الدولية العاشرة للقوارب الشراعية التي نظمتها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري، بمشاركة 10 منتخبات إلى جانب منتخبنا الوطني، وسيقام الاحتفال في مقر لجنة الشراع في شاطئ المسيلة بجانب فندق الجميرا.

وكانت المسابقات الفعلية للبطولة قد بدأت يوم أمس الأول، بإشراف رئيس اللجنة المنظمة أحمد الفيلكاوي وجاءت نتائجها في فئة الليزر راديال بحصول اللاعب القطري فارس البكري على المركز الأول وجاء ثانيا انيس المجيد من تونس وثالثا أحمد عبدالله من البحرين.

وفي فئة الليزر 4.7، جاء بالمركز الأول القطري عبدالرحمن النصر، وجاء ثانيا يحيي بن ودان من المغرب، وثالثا محمد وائل من مصر.

واحتكر منتخبنا المركزين الأول والثاني في فئة الأوبتمست، حيث جاء علي الفيلكاوي أولا، وعبدالله القصار ثانيا، وحقق عمر وائل من مصر المركز الثالث، وفي فئة الليزر 4.7 للبنات جاءت سعاد العساف بالمركز الأول، وعلا أيمن من مصر ثانيا، ومواطنتها خلود المنسي ثالثة، فيما استطاعت خلود المنسي من مصر تحقيق المركز الأول في فئة الراديال للبنات، جاءت ثانية أمينة شاه، وثالثة آلاء أشرف من مصر، وحصلت الإيطالية بيرتس على المركز الأول في فئة الأوبتمست، وجاءت المصرية حصلت على المركز جنى شعلان ثانية، والإيطالية صوفيا ثالثة.

وعلى صعيد البطولة، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشراع اجتماعا يوم أمس في فندق الموفنبيك ترأسه الشيخ خليفة بن عبدالله رئيس الاتحاد البحريني، وتم في الاجتماع مناقشة لائحة الاتحاد الأساسي والميزانية، وما يتعلق بالمستجدات التي تخص مشاركات وبطولات الاتحاد.