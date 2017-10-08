اعتبر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان فوز الإعلامي سطام السهلي برئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية بالتزكية دليلا على ريادة الكويت في المجال الإعلامي إقليميا وعالميا.

وقال الروضان في تصريح صحافي إن السهلي صاحب خبرة ممتازة في مجال الإعلام الرياضي ومثل الكويت في المحافل الرياضية مما سيمكنه من تنفيذ رؤيته الشاملة لتطوير دور الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية وفعالياته المتنوعة.

وأعرب عن التهنئة للسهلي بفوزه بهذا المنصب، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة لخدمة الرياضة الآسيوية.

وكان السهلي قد فاز برئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية بالتزكية في الانتخابات التي جرت في العاصمة الباكستانية اسلام اباد بمشاركة ممثلين عن 30 دولة آسيوية.