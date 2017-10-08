مبارك الخالدي

تنطلق في الساعة 5:55 مساء اليوم منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري الشباب بإقامة 6 مباريات، حيث يسعى الكويت (3 نقاط) للتمسك بالصدارة على حساب الفحيحيل الذي يمتلك نقطة واحدة في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد نادي الكويت.

وعلى ستاد صباح السالم، يحل الجهراء ثاني الترتيب بفارق الأهداف (3 نقاط) ضيفا ثقيلا على العربي الذي لم يشارك في الجولة الاولى بسبب تأجيل مباراته التي كانت مقررة امام كاظمة لعدم حضور سيارة الإسعاف.

ويشهد ستاد محمد الحمد مواجهة القادسية (3 نقاط) أمام السالمية بنقطة واحدة، كما يستقبل التضامن الذي يمتلك نقطة واحدة فريق الصليبخات الخالي رصيده من النقاط، وعلى ستاد نادي الشباب بمنطقة الأحمدي يحل كاظمة ضيفا على الشباب، كما يلتقي اليرموك مع خيطان على ستاد ناصر العصيمي.