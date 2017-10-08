برعاية نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لشؤون التخطيط والتطوير حسام الصالح الذي ناب عنه منصور الرندي مدير إدارة التطوير والتدريب اختتمت الدورة الطارئة لقانون لجنة المناقصات رقم ٤٩ الذي نظمته الهيئة بفندق الجميرا وحضره 15 قانونيا وقانونية من إدارة الشؤون القانونية والتوريدات والخدمات.

وحاضر فيها د.حمود العنزي الذي أكد ان الدورة كانت تتعلق بقانون المناقصات رقم ٢٠١٦/٤٩، ولائحته التنفيذية وتعميم وزارة المالية رقم ٢٠١٧/٢.

وأضاف أن الدورة حققت أهدافها والتعرف على قانون المناقصات الجديد الذي صدر حديثا وانه يختلف عن القانون السابق كثيرا وخاصة للعاملين في القانون وخاصة في مجال العقود والمناقصات وضرورة الاطلاع على هذا القانون والإلمام بأحكامه المستحدثة.