مسؤولو «الأصفر» يقدمون طعونهم اليوم حول قرارات لجنة الانضباط

يحيى حميدان

تواصل إدارة فريق الكرة بنادي القادسية العمل على استخراج سمة الدخول «الفيزا» إلى ألمانيا للمدافع ضاري سعيد، وذلك في سبيل خضوعه للعلاج هناك وضمان عودته بأسرع وقت ممكن.

وأصبحت «فيزا ضاري» صداعا في رأس الإدارة القدساوية، خاصة مع تعطل المعاملة في اكثر من مناسبة، على الرغم من حرص المسؤولين عن ضمان مغادرته سريعا كي لا يفوت الكثير من المباريات مع الفريق في دوري «VIVA».

ويعمل الجهاز الطبي في النادي كذلك على تجهيز اللاعب العائد سيف الحشان، والذي يحتاج للوقت والمزيد من التدريبات، قبل مشاركته مع زملائه اللاعبين في المباريات.

ويسعى الجهاز الطبي وكذلك الفني ليكون الحشان جاهزا لخوض مباراة الغد أمام برقان ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد التنشيطية، حتى وإن كانت مشاركته لدقائق قليلة، علما ان الحشان كان يتدرب طوال الفترة الماضية في احد الاندية الصحية ويفتقد فقط حساسية المباريات.

وأبدى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي داليبور ستاركفيتش عن رضاه حول الاداء الذي قدمه اللاعبين الصاعدين في مباراة «الأصفر» أمام الصليبخات (1-0) يوم الخميس الماضي في كأس الاتحاد التنشيطية، معربا عن رغبته في منحهم الفرصة لخوض دقائق اكثر مع الفريق في الدوري، ليكونوا داعمين لزملائهم الأساسيين.

ومن جهة أخرى، تسلمت إدارة القادسية مساء اول من امس جميع مستلزمات الفرق في النادي من إحدى الشركات المختصة، كما أوضحت الإدارة انها ستلاحق كل من يستغل شعار النادي في أي منتجات بالملاحقة القانونية.

وفي غضون ذلك، من المقرر ان تقوم إدارة «الأصفر» بتقديم طعونها اليوم على قرارات لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة على خلفية القرارات التي اتخذتها في حق لاعبي الفريق الأول بدر المطوع ومحمد الفهد واحمد الزنكي وكذلك المنسق الاعلامي زياد الشطي.

وتسعى الإدارة القدساوية الى تخفيف العقوبات المتخذة بحق لاعبيها والتي ترى - حسب وجهة نظرها - أنها قاسية ولا تتوافق مع ما حصل من أحداث.