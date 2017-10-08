مبارك الخالدي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الى تدريباته المعتادة مساء اليوم استعدادا لمواجهة الكويت يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لدوري «VIVA».

ومنح الجهازان الفني والإداري اللاعبين راحة لمدة يومين عقب مباراة «الأخضر» أمام برقان 1-1 ضمن الجولة الاولى لبطولة كأس الاتحاد التنشيطية الخميس الماضي.

وستشهد تدريبات الفريق العرباوي الليلة دخول كافة لاعبيه باستثناء المصابين عبدالله الشمالي واحمد الصراف اللذين لايزالان في مرحلة التأهيل.

ومن المتوقع ان يجتمع الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد ابراهيم مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات لحثهم على الالتزام بالتعليمات الفنية ومواعيد التمرينات وأهمية المواجهة أمام «الابيض»، كونها تشكل مفترق طرق أمام عزم «الأخضر» للعودة الى المنافسة.

وكان الجهاز الإداري قد طالب اللاعبين بالالتفاف حول الجهاز الفني واستعادة الروح العرباوية تحقيقا لاماني الجماهير.