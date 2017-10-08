جدد بيت التمويل الكويتي «بيتك» رعايته للبطل الأولمبي العالمي في رياضة الرماية، فهيد الديحاني للمشاركة في البطولات العالمية ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، حيث يجمع «بيتك» والديحاني تاريخ ممتد من الشراكة الاستراتيجية في العديد من البطولات الاسيوية والعالمية، ويعتبر أحد مبادري «بيتك» الذين يشكلون مبعث فخر للبنك وللكويت.

وتؤكد رعاية «بيتك» للديحاني الحرص على الالتزام بتحقيق المسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرين والمتميزين واصحاب الانجازات، كما تعكس اهتمام «بيتك» بدعم الرياضة والمواهب الوطنية.

ويمتلك «بيتك» سجلا حافلا في دعم الرياضة والرياضيين والانجازات الكويتية على مختلف الاصعدة حيث يضم تحت مظلته فريقا من المبادرين يتكون من كوكبة من الابطال الذين حققوا العديد من الانجازات ورفعوا علم بلدهم على منصات التتويج في المحافل الإقليمية والدولية.

ويحرص «بيتك» على مواصلة مبادراته التي تساند الشباب والرياضة، والتي تساهم في تحقيق أهدافهم من خلال إضفاء طابع المشاركة والدعم، وإيجاد سبل تفتح الآفاق نحو مزيد من النجاح والإبداع والتميز على مختلف الأصعدة.

ويعتبر «بيتك» البنك الوحيد في المنطقة الذي يساند ويدعم مجموعة متنوعة من المبادرين الشباب، حيث ينظم العديد من المبادرات المتنوعة تجاه القدرات الوطنية الشابة، ويحتل الشباب في استراتيجيته اولوية قصوى تقديرا لدورهم المهم والمستمر، حيث يتميز دور «بيتك» بتوفير منظومة متكاملة من الرعاية للشباب الكويتي، تتضمن الاهتمام والمساندة للمتميزين رياضيا والمتفوقين علميا والمبادرين واصحاب الافكار المبدعة والمخترعين وكذلك الشباب من ذوي القدرات الخاصة، بما ينسجم مع المشروع التنموي العام للدولة والخطط والبرامج الحكومية التي تولي الشباب اهمية قصوى.

يذكر ان «بيتك» قدم للديحاني 2 كيلو ذهب بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

من جانبه، أشاد الديحاني بدعم «بيتك»، لافتا الى ان ذلك يعبر عن مدى اهتمام البنك بمجتمعه وحرصه على تقدير المتميزين والذين يساهمون في تحقيق انجازات في المجالات المختلفة، بما يساهم بالارتقاء بمستوى الرياضيين وتحفيز روح المنافسة.