4 بطاقات احتراف أشعلت المنافسات.. والسعيد نجم فوق العادة

بودي نجح بامتياز في جذب أقوى أبطال العالم في جميع الأوزان للمنافسة والاستعراض في الكويت

منحت بطولة «كويت كلاسيك» الأولى للمحترفين «IFBB PRO» والتي أقيمت أمس الأول في صالة التزلج 4 بطاقات احتراف للكويتي عبدالله السعيد، والسعودي حمدن الغامدي، والمصري أحمد السعدني، والفلبيني جوجو، وشارك الرباعي المتأهل مباشرة في منافسات المحترفين التي أقيمت في نفس اللية، وتمكن عبدالله السعيد من حصد ذهبية المحترفين، ليتأهل مباشرة إلى مستر أولمبيا للمحترفين، كما توج أحمد اشكناني، وعبدالله السعيد، والفلبيني جوجو، وشملان القلاف، وعبدالعزيز المهندس، وحمدان الغامدي، أبطالا للنسخة الأولى للمحترفين «IFBB PRO».

ليلة لن تنسى

وعاشت جماهير اللعبة ليلة لن تنسى، وعلى مدار منافسات استمرت 5 ساعات نجحت فيها الكويت، وبتظيم مميز من معاهد أوكسجين واللجنة المنظمة للبطولة برئاسة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ورئيس اللجنة الكويتية لكمال الأجسام بدر بودي.

ندية كبيرة

وشهدت المنافسات ندية كبيرة، بعد أن قدم ابطال اللعبة من جميع أنحاء العالم في فئات الفيزيك المختلفة للهواة، والمحترفين، وصولا الى المسكيولار فيزيك، والبدي بلدنغ للهواة، والمحترفين، الى جانب وزن ٢١٢ باوند للمحترفين، كل فنون رياضة بناء الأجسام، كما قدم نخبة من أبرز المحترفين على مستوى العالم أمثال رامي السبيعي«بج رامي»، وورولي وينكلر، وبراندون كاري، وبطل مستر اولمبيا مرتين في الفيزيك اريس، عروضا مميزة، تفاعل معها الحضور الغفير، لتكتمل الصورة المبهرة التي رسمتها الكويت في استضافتها للنسخة الأولى للمحترفين «IFBB PRO».

السعيد يخطف الأضواء

واستطاع الكويتي عبدالله السعيد، والذي تأهل في نفس الليلة ببطاقة احتراف عن فئة 172 سم، ان يخطف الأضواء من خلال التتويج بالميدالية الذهبية عن الفيزيك للمحترفين، فيما حل محمد بوقمبر ثانيا، وعبدالله المهندس من السعوديه في المركز الثالث، وسند السند في المركز الرابع، وعمر الخلف خامسا، ويوسف السبهان في المركز السادس.

وفي فئة فيزيك، ١٧٢ سم، حل السعيد في المركز الأول، وهيرميتو ميسولا من الفلبين المركز الثاني، وجاء عبدالوهاب الخزعل ثالثا، وجلال البنا من البحرين في المركز الرابع، ومشعل المطيري خامسا، ويوسف الفيلكاوي في المركز السادس.

وحل شملان القلاف في المركز الأول في فئة فيزيك، ١٧٦، وعبدالله السبع في المركز الثاني، وخالد الانصاري في المركز الثالث، وفرهاد موسوي من ايران في المركز الرابع، ويوسف القطامي خامسا، وعبدالله القلاف سادسا.

وفي فئة فيزيك، ١٨٠، توج عبدالعزيز المهندس من السعوديه في المركز الاول، واحمد الصفار في المركز الثاني، وناصر بوحيمد في المركز الثالث، واحمد اللنقاوي في المركز الرابع، ويوسف دشتي في المركز الخامس، ومشاري العبدالله في المركز السادس.

وفي فئة فيزيك +١٨٠ حل السعودي حمدان الغامدي في المركز الأول، ومحمد الاربش في المركز الثاني، وخالد العبيدي ثالثا، وناصر المصعبي من الامارات رابعا، وسيد حسن الرفاعي في المركز الخامس، ويوسف الخميري في المركز السادس. وفي فئه المسكيولار فيزيك، توج الفلبيني جودالين باباران «جوجو» بالمركز الأول، وحل محمد عبدالله في المركز الثاني، وفيصل العميري في المركز الثالث، ومصطفى الدريعي في المركز الرابع، وعبدالله الرجيبه في المركز الخامس، واحمد المنصوري في المركز السادس.

وفي فئه البدي بلدنغ، حل احمد السعدني من مصر في المركز الأول، وحل مواطنه جلال رضا ثانيا، فيما جاء في المركز الثالث اريل قونق من الفلبين، وفي المركز الرابع احمد المدني من الامارات، وناصر سيد في المركز الخامس، ومنصور الناصر في المركز السادس.

أشكناني بطل فريد

وفي فئه ٢١٢ باوند للمحترفين حل البطل الكويتي احمد اشكناني في المركز الأول، وحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق ليثبت أنه بطل من طراز فريد، وقادم وبقوة للعرش العالمي للعبة، وحل الأميركي خوزيه ريموند في المركز الثاني، ومواطنه شون كلاريدا في المركز الثالث، واحمد السعدني رابعا، وريكاردو كوريا من انجلترا في المركز الخامس، وبولا اوجكس من نيجيريا في المركز السادس.