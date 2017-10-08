حقق متسابق الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق كأس المركز الثاني في فئة المحدودة التعديل للمحترفين في بطولة العالم المقامة حاليا في بحيرة هافاسو بولاية اريزونا الأميركية.

وأعرب العبدالرزاق في اتصال هاتفي مع «كونا» امس عن ارتياحه بتحقيقه هذا المركز ورفع علم الكويت في هذا المحفل العالمي في واحدة من أصعب الفئات التي يشارك فيها نخبة من أفضل المتسابقين بالعالم.

وأضاف ان قرار مشاركته بالبطولة التي ينظمها الـ «اي جي اس بي ايه» جاء متأخرا قبل انطلاقها بعد تصدره بطولة العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو اي ام). وأثنى على اهتمام القطاع الحكومي من خلال الهيئة العامة للرياضة إضافة إلى رعاية كل من شركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي و«الخليج للكيبلات» وشركة كوازاكي الكويت.

يذكر أن المتسابق يوسف العبدالرزاق هو أول كويتي يحقق لقب بطولة العالم على مستوى كبار المحترفين عام 2006 كما انه دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية قبل عدة أشهر لفوزه بلقب بطولة العالم لثلاثة أعوام وهو إنجاز لم يسبقه إليه أحد.