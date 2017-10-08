حامد العمران

غادر بطلنا الاولمبي في لعبة المبارزة (ايبيه) عبدالعزيز الشطي الى سويسرا في رحلة الاستعداد للبطولة الأولمبية المقبلة وللمشاركة في أول بطولة في جدول الاتحاد الدولي، وهي بطولة جنيف الدولية للفئة العامة في سويسرا والتي انطلقت امس، حيث ان عدد المشاركين الكلي ٩١ لاعبا ممثلين ٢١ منتخبا هي: الكويت، الأرجنتين، استراليا، النمسا، بلغاريا، دنمارك، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، لوكسمبرغ، بيرو، پولندا، سنغافورة، سلوفينيا، سويسرا، أوكرانيا، فنزويلا، الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الشطي لـ «الأنباء» أن البطولة تعتبر من اهم بطولات العالم ويشارك فيها اللاعبون النخبة وتعتبر بداية قوية وحقيقية لقياس المستوى الفني الحقيقي، متمنيا أن يقدم المستوى المأمول ويكتسب المزيد من الخبرة لتعينه على البطولات المقبلة المؤهلة إلى الأولمبيات، مشيرا إلى انه استعد لهذه البطولة من خلال معسكر الأزرق في ألمانيا خلال شهر أغسطس الماضي وخاض خلاله العديد من المنازلات والودية أمام زملائه في المنتخب إلى جانب الإعداد البدني وواصل تدريباته على المستوى المحلي تحت اشراف مدربي منتخب الكويت.

وتمنى الشطي أن تكون البداية موفقة لهذا الموسم، مؤكدا انه سيواصل الاستمرار على نفس النهج من الطموح والقوة والمثابرة والإصرار لتحقيق افضل النتائج في المحافل الدولية ورفع اسم الكويت عاليا.