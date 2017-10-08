أبدى نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ورئيس اللجنة الكويتية لكمال الأجسام بدر بودي ارتياحه الكبير، لما حققته بطولة «كويت كلاسيك» للمحترفين «IFBB PRO»، وقال ما كان للبطولة ان تنجح إلا بفضل جماهير اللعبة، وأبطال اللعبة في الكويت، الى جانب الجهود الضخمة للجنة المنظمة والتي استمرت طوال 4 شهور.

وأضاف بودي الى أن الكويت حولت الانظار في لعبة كمال الأجسام تجاهها، واعطت درسا قاسيا لبعض المتنفذين في الاتحادات القارية، بقدرتها على النجاح والتميز من خلال تنظيم بطولات اكبر، واكثر تأتيرا على الساحة العالمية.

وأشار بودي «IFBB PRO»، هي وجهة كل اللاعبين المميزين في العالم، والظفر بتنظيم اول بطولاتها في الكويت يسحب للقائمين على اللعبة، ويعزز من موقع الكويت على الساحلة العالمية في رياضة كمال الأجسام.