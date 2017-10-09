تنطلق عصر اليوم على صالة الشهيد في مركز اتحاد اليد في الدعية منافسات بطولة الدوري العام لكرة اليد بنسختها الـ 51 حيث يفتتح السالمية مع التضامن مباريات البطولة، فيما يلتقي في ثاني مباريات اليوم الأول كاظمة مع خيطان، وفي المواجهة الثالثة يلعب الشباب مع برقان.

وتميل الحظوظ لـ «زعيم» أندية اليد السالمية أمام التضامن عطفا على المستوى الفني الذي ظهر به الفريقان في السنوات الأخيرة، حيث كانت اليد العليا للسماوي على منافسه دون أي خسارة ناهيك عن عدم خروج التضامن في معسكر خارجي واعتماده على مجموعة من الشباب بالإضافة الى بعض العناصر ذات الخبرة بقيادة المدرب الوطني ماجد العليمي ويتطلع خالد الملا مدرب السالمية لتحقيق بداية جيدة في مرحلة الدمج على حساب الخصم.

كاظمة مع خيطان

البرتقالي تعاقد مع المدرب رابح غربي بينما يقود خيطان المدرب الوطني إسماعيل عبدالقدوس ويأمل كاظمة أن يترك انطباعا جيدا في أول ظهور بجهاز فني جديد لمتابعي اليد الكويتية، وبطبيعة الحال يأمل المدرب عبدالقدوس تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق استعد جيدا للمنافسات المقبلة، كما أن استعداد خيطان لم يقل شأنا عن منافسه.

الشباب مع برقان

عانت يد الشباب في الموسمين الماضيين بعد غياب مدربهم شهاب الدريدي وتعرض اللاعبين لظروف خاصة منها ابتعاد مشعل المطيري القوة الضاربة بداعي المرض، ولكن الفريق اليوم يتطلع لإعادة الروح وتحقيق العودة الناجحة بقيادة المدرب القديم الجديد شهاب الدريدي، فيما تأمل إدارة برقان الخروج بنقطتي المباراة، خاصة في ظل وجود جهاز فني جديد يقوده محمد مسعودان ومساعده خالد ملحم ولدى الثنائي خبرة كبيرة تسعف الفريق في تحقيق مراده على أرضية الملعب.