يعقوب العوضي

مع انطلاق الموسم الجديد لكرة اليد أسدى أخصائي العلاج الطبيعي في اتحاد اليد سابقا وفي السالمية حاليا د.مجدي متولي نصيحة لجميع اللاعبين، وقال: ان البناء والتحضير العضلي عبر الاستعداد السليم أثناء فترات الإعداد ضرورية وملزمة لجميع اللاعبين لتفادي الإصابات.

وأضاف يتسبب السهر بإرهاق اللاعبين وزيادة نسبة تعرضهم للإصابة ميدانيا وعليهم الحرص على التغذية السليمة ناهيك عن الالتزام بتمارين الإحماء والإكثار من السوائل لتعويض فقدانها أثناء المباريات.

وتابع: نتمنى النظر في أرضيات الملاعب والصالات المختلفة إذ ان بعضها يتسبب في الإصابة بغض النظر عن حرص اللاعبين على أنفسهم.

وتحدث متولي عن أهمية عدم المخاطرة باللاعبين المصابة، داعيا المصابين إلى الخضوع للفحوصات الطبية والاختبارات الميدانية وعدم نزول الملعب إلا بعد التصريح الطبي من المختصين في العلاج التأهيلي حرصا على عدم تكرار الإصابة أو تفاقمها.