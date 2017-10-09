حققت الفارسة الكويتية فارعة الوقيان نتائج متقدمة في بطولتين دوليتين لفروسية القدرة والتحمل أقيمتا في ايطاليا وسلوفاكيا حيث منحها الاتحاد الدولي للفروسية نجمتين دوليتين في كل منهما.

وأعربت الوقيان في تصريح لـ«كونا» إثر عودتها الى البلاد عقب مشاركتها في البطولتين عن اعتزازها بهذه النتائج وحصولها على اربع نجمات دولية من قبل الاتحاد الدولي للفروسية في بطولتي «القدرة والتحمل» لتكون أول فارسة كويتية تحقق مثل هذا الإنجاز.

وقالت إنها حصلت على نجمتين عقب اجتيازها السباق المخصص للسيدات ضمن مهرجان كأس العالم للخيول الصغيرة التي أقيمت في مدينة فيرونا الإيطالية في الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي.

واضافت أنها حققت انجازا دوليا اخر بحلولها ضمن العشرة الأوائل في بطولة سلوفاكيا الدولية للسيدات لمسافة 140 كيلومترا التي أقيمت على مدى يومين في نهاية سبتمبر الماضي ومطلع اكتوبر الجاري.

وأوضحت أن بطولة سلوفاكيا التي استمرت يومين توجت بحصولها على نجمتين دوليتين أخريين معتبرة أن ما حققته في البطولتين «إنجاز مهم لرياضة فروسية القدرة والتحمل الكويتية».

وثمنت الدعم الكبير الذي قدمه مجلس إدارة نادي فروسية الاحمدي المنضمة له لتسهيل مشاركتها في هاتين البطولتين الكبيرتين منوهة بدور رئيس الوفد المشارك في البطولتين امين سر النادي سلطان السويري والذي أثمر تحقيق هذه النتائج اللافتة.