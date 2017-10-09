اختتمت بطولة الكويت الدولية العاشرة للقوارب الشراعية التي نظمتها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي منافساتها في ظل تنافس مثير عالي المستوى بين المشاركين.

وشهد اليوم الختامي فوز المتسابق الكويتي علي الفيلكاوي في فئة (أوبتمست) للسن العام تلاه مواطنه عبدالله القصار وحل ثالثا المصري عمر وائل.

وفي فئة (أوبتمست) للصغار جاء بالمركز الأول الكويتي علي القلاف وثانيا المصري يحيى شادي وثالثا الكويتي فهد الحمدان فيما حصلت المصرية جنى شعلان على المركز الاول في فئة (أوبتمست) للسيدات وجاءت ثانيا الايطالية بياتريس كونتي واحتلت مواطنتها صوفيا شستي المركز الثالث.

وعلى صعيد منافسات فئة (ليزر 4.7) جاء في المركز الأول القطري عبدالرحمن النصر وحل ثانيا المغربي يحيى بن ودان وثالثا المصري محمد وائل وفي فئة (ليزر راديال) للسن العام للسيدات جاءت الإيطالية مارجريتا بورو في المركز الأول وحلت الكويتية سعاد العساف في المركز الثاني وجاءت المصرية علا أيمن في المركز الثالث.

وفي فئة (ليزر راديال) للسن العام رجال حقق القطري فارس البكري المركز الأول وجاء التونسي أنيس المجيد ثانيا والبحريني أحمد عبدالله ثالثا اما في فئة (ليزر راديال) للفتيات فحققت المصرية خلود المنسي المركز الأول وجاءت الكويتية أمينة شاه في المركز الثاني وحلت ثالثة المصرية آلاء أشرف.

في ختام البطولة قام رئيس الاتحاد العربي للشراع الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة يصحبه رئيس النادي البحري فهد الفهد وأمين سر النادي خالد الفودري بتسليم الكؤوس على الفائزين وتكريم الوفود المشاركة.