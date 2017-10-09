تفصلنا ليلة واحدة عن انطلاق بطولة الدوري العام لكرة اليد على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد في الدعية بنسختها الـ (51)، وقبيل الشروع في سرد استعدادات الفرق المشاركة نستعرض معكم سجل أبطال الذهب على مدار البطولة.

السالمية الزعيم بأحد عشر لقبا يليه العربي بعشرة ألقاب، كاظمة بستة ألقاب القادسية، الكويت والصليبخات بخمسة ألقاب، الفحيحيل بأربعة وخيطان باثنين.

وفيما يخص تجهيزات الفرق وما يميز الموسم المقبل، نجد أن استعدادات 11 فريقا تمت خارجيا، إذ بقيت فقط 4 فرق من أصل 15 في الكويت واستعدت محليا، وانقسمت المعسكرات التدريبية بين مصر، صربيا وتركيا.

ويتواصل غياب القادسية بسبب عدم اعترافه في اتحاد اللعبة والخلاف الدارج بين مجلس ادارة الاصفر ومجلس ادارة اتحاد اليد قبل موسمين ليتواصل حرمان جماهير الاصفر من مشاهدة فريقهم خاصة بعد شطب اللاعبين وانتقالهم إلى أندية اخرى.

واكد فهد البكر مدير اللعبة في القادسية ان امكانية العودة لملعب صالة الشهيد مفتوحة وقريبة، مشيرا إلى ان النادي لا يزال محتفظا بحقوق لاعبيه لدى الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية بالاضافة إلى اهتمام القادسية بلاعبي المدارس للمستقبل.

يعقوبالعوضي

ماذا فعلت الأندية لموسم 2017 ـ 2018:



السالمية السالمية مطاردا أمجاده، أقام معسكرا في مصر خاض من خلاله عددا من المباريات الودية أبرزها مواجهة الزمالك المصري، وقد أجاد مدربه الوطني خالد الملا التعامل مع اللاعبين ذهنيا وبدنيا طوال فترة المعسكر.



الكويت أما الكويت حامل لقب النسخة الماضية، فيتطلع إلى مواصلة المشوار والحفاظ على لقبه بتكرار الفوز للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة على التوالي، ولدى الجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي الإمكانات والاستقرار الفني والإداري واستقرار تشكيلته المعتمدة في المواسم الماضي، بالإضافة إلى بعض التجديدات، وقد استعد عبر معسكر خارجي في سلوفينيا.



العربي ويقوده المدرب بورت ماجيك، أقام معسكرا خارجيا في سلوفينيا ايضا بناء على تطلعات ورأي الجهاز الفني ، الذي افتقد المنافسة على لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، إلا أن أداء الفريق بدأ بالتحسن في دوري الدرجة الأولى، واليوم يبحث الأخضر عن اللقب الضائع منذ أربعة مواسم.



كاظمة فيما كان كاظمة نشطا ليس في الملعب فقط وإنما خارجه وتحديدا في «ميركاتو» اليد الكويتية، اذ تعاقد مع عدة لاعبين ودعم صفوفه بصفقات متنوعة تراوحت بين تعاقدات حرة وانتقالات على سبيل الاعارة وتبادل اللاعبين، وأقام البرتقالي معسكره في صربيا بعد مشاورة المدرب القديم الجديد رابح غربي الملم بكرة اليد الكويتية والخليجية.



الفحيحيل بعد ابتعاده عن فرق المقدمة والمنافسة على اللقب، يعود الفحيحيل ليقيم معسكرا تدريبيا في تركيا بتوليفة شابة يقودها المدرب الجديد ماركوفيتش خلفا للمدرب الوطني يوسف اشكناني والذي قدم الكثير مع الأحمر في الموسم الماضي الا ان رأي ادارة النادي اتجه نحو التعاقد مع مدرب أجنبي وتتطلع ادارة النادي إلى استعادة مكانة الأحمر ضمن مصاف الكبار في المستقبل.



الشباب لم يقف الشباب مكتوف الايدي، اذ كان الفريق قبل عدة مواسم أحد فرق الوسط وتسبب في ازعاج كبير للفرق المنافسة ومنعهم من حصد النقاط ولكن الاداء العام تراجع بعد رحيل مدربهم شهاب الدريدي وبعدها عاد الدريدي ليقود هم الموسم الماضي الا ان معظم التشكيلة قد تغيرت لظروف اللاعبين الخاصة الخارجة عن الارادة وتراجع ادائهم إثر تلك الظروف واستعد الشباب للموسم المقبل بمعسكر مصري تخللته مباريات ودية مع فرق قوية.



الصليبخات أما الصليبخات فقد فضل الاعتماد على أبنائه، فسلمت الادارة دفة القيادة للاعب المخضرم سابقا والمدرب الوطني حاليا فيصل صيوان الذي أعد عدته من خلال خوض المعسكر الخارجي في تركيا وترسيخ الانسجام والتفاهم بين اللاعبين وبينه وستكون تجربته الأولى أمام الساحل في ختام الجولة الأولى الأربعاء المقبل، ويملك صيوان الإداري المخضرم سليمان السلطان الذي ضرب نموذجا يحتذى به في التفاهم مع اللاعبين والجهازين الإداري والفني وسيكون له الأثر الكبير في مستقبل المجموعة.



القرين ووصولا إلى القرين الذي ظهر كأحد المنافسين على اللقب منذ نشأته والتي تعتبر حديثة، اذ كان للجهاز الاداري دور كبير في قيادة النادي إلى قمة هرم المنافسين على اللقب وجاءت استعدادات القرين محليا اذ خاض سبع مباريات ودية محلية مع التضامن، برقان، اليرموك والنصر ويفتتح القرين مشواره في الدوري أمام اليرموك.



التضامن وفي الإطار نفسه ولنفض الغبار والهروب من ذيل الترتيب العام والذي لاحقه في السنوات الماضية، استعد التضامن محليا حيث يرى مدرب الفريق ان المجموعة تحتاج الى ضخ دماء جديدة فيها، وقد لعب بعض المباريات الودية مع اليرموك والقرين واعتمد على فريق الشباب في تدعيم صفوفه للموسم المقبل.



الساحل ويتطلع مدرب الساحل حسام الدين محمد إلى استعادة رونق الفريق الذي ظهر عليه في بداياته مع المدرب الوطني خلدون الخشتي وأقام الفريق معسكرا خارجيا في مصر خاض من خلاله مباريات ودية قوية إحداها مع هيلوليدو والاخرى مع الزهور.



خيطان اسماعيل عبدالقدوس مدرب مخضرم يتطلع الى قيادة خيطان إلى العودة لمصاف الكبار ومنصات التتويج وتلوح أمامه فرصة ذهبيه بعد التعاقد مع لاعبين مميزين وخوض معسكر خارجي تركي خاض الفريق من خلاله عدة مباريات ودية.



اليرموك واستعدت كتيبة اليرموك محليا بقيادة المدرب الكرواتي جاكشا الذي قدم للفريق في منتصف الموسم الماضي ويعول جاكشا على خليط من الشباب ولاعبين الخبرة لتعويض الثنائي يعقوب اسيري وصالح الموسوي وغياب نصير حسن بداعي الاصابة.



الجهراء ولم يقم الجهراء معسكرا خارجيا واكتفى بخوض بعض المباريات الودية، اذ تعمل ادارة النادي على لم شتات الفريق واعادة تنظيم الصفوف في انتظار الفرصة المناسبة للعودة إلى المنافسات.



النصر معسكر خارجي في القاهرة كان له التأثير الجيد على مجموعة المدرب الوطني مناور دهش الذي يقود الكتيبة منذ موسمين محققا نتائج ايجابية اذا اخذنا بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها النصر في السنوات الماضية وخاض العنابي عددا من المباريات الودية التي وضع خلالها دهش الرتوش الاخيرة على التشكيلة الاساسية.