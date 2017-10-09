وصل إلى البلاد صباح أمس رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية ورئيس اللجنة الإعلامية باتحاد الكرة سطام السهلي قادما من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك بعد فوزه بمقعد الرئاسة للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضة خلال الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضي في العاصمة باكستان بالتزكية اثر انسحاب منافسيه الباكستاني أمجد عزيز والكوري الجنوبي هودينغ.

وكان في استقبال السهلي في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح والأمين العام لاتحاد الكرة د.محمد خليل وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وأعرب د.فليطح عن سعادته بفوز السهلي بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، مضيفا أن هذا المنصب يأتي امتدادا للمناصب التي تبوأها الإعلاميون الكويتيون على المستوى الخارجي ومنهما الإعلاميان فيصل القناعي وعدنان السيد.

من جانبه، أعلن د.خليل أن رئيس وأعضاء اللجنة الانتقالية بالاتحاد وجهوا الدعوة إلى العديد من المسؤولين ومجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية والإعلاميين لحضور حفل التكريم الذي سيقيمه الاتحاد مساء غد للسهلي.

وأوضح د.خليل أن الحفل سيقام تحت رعاية رئيس اللجنة الانتقالية إبراهيم الشهاب، متمنيا للسهلي التوفيق في مهمته.

من جهته، وجه رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي الشكر إلى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي ولكل من سانده في خوض الانتخابات، موجها الشكر أيضا إلى د.فليطح ود.خليل ووسائل الإعلام لاستقباله بقاعة التشريفات.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضة عن أمله بأن يحالفه التوفيق من خلال منصبه الجديد في خدمة الكويت ورياضتها والصحافة الرياضية في قارة آسيا، مبينا أن الاتحاد سيشهد في الفترة المقبلة العديد من الدورات الإعلامية وورش العمل.

إلى ذلك، استقبل د. فليطح، بطل آسيا السابق ومدرب ألعاب القوى محمد الزنكوي، ورئيس نادي التضامن مبارك النزال، حيث تناول اللقاء بحث سبل تطوير مستوى أبطال الكويت في اللعبة وإعدادهم بالشكل اللائق لتحقيق إنجازات تسجل باسم الكويت.