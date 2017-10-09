‎أكد د.جاسم الهويدي نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للرياضة انه لا توجد أي ملاحظات أومخالفات على الهيئة العامة للرياضة منذ عام 2012 وحتى 2017 وانه عقد اجتماعاً مع ممثلي ديوان الخدمة وأطلعهم على كل الأمور المتعلقة بالعمل والموظفين، حيث أشادوا بعمل الهيئة واعتبروها من الجهات الحكومية الجادة، وذلك لعدم وجود أي مخالفات وأبدوا تفهما تاما بكل الأعمال والإجراءات التي تتم دون وجود أي أخطاء أو ملاحظات.

وأضاف د.الهويدي ان الهيئة لا تقوم بأي إجراء يخالف القوانين، ولا تتخذ إجراءات دون الرجوع لديوان الخدمة وتسعى دائما لتطبيق قوانين وقرارات وتعاميم ولوائح ديوان الخدمة المدنية والهيئة، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بشؤون الموظفين لتحقيق طموحات العاملين فيها ‎على مختلف مستويات التميز والتفوق، وأكد ان نكون دوما يدا واحدة نسعى لخدمة وطننا الغالي.

وشكر د.الهويدي المسؤولين والعاملين بديوان الخدمة على تعاونهم الصادق وإشادتهم بكل الأمور التي قامت الهيئة العامة للرياضة بتسويتها منذ عام 2012 وحتى الآن.