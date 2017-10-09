ناصر العنزي

جرت العادة ان تعقد مؤتمرات صحافية للمدربين بعد كل مباراة اختصارا للوقت وحرصا على مساعدة وسائل الإعلام في تأدية عملها بشكل مريح، ولكن في مسابقاتنا وتحديدا بطولة الدوري لا يعمل بهذا النظام مما يفقد البطولة جانبا مهما يساهم دائما في رفع مستواها وهو الجانب الصحفي، مثلما هو معمول به في كل البطولات الإقليمية والخليجية.

المطلوب من المسؤولين في اتحاد كرة القدم أن يخصصوا وقتا للمؤتمرات الخاصة للمدربين بشكل ملزم وإيقاع عقوبة على من يتخلف عن الحضور، والأهم من ذلك توفير مكان ملائم للمؤتمر في الملاعب التي تستضيف المباريات ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التنسيق مع المسؤولين في الأندية.

رسالتنا للمعنيين ان يسرعوا في هذه الخطوة بحيث لا يكون المؤتمر طويلا وبحدود 3 أسئلة، وذلك من أجل توفير خدمة صحافية مثالية، ولن يكون الأمر صعبا كما ان المباريات التي ستقام على ستاد جابر ستكون أفضل حالا، حيث تتوافر قاعات مميزة للمؤتمرات الصحافية، ولا يحب ان تترك الأمور من دون تنظيم إعلامي خصوصا ان مسابقة الدوري الممتاز في هذا الموسم ستشهد تنافسا مثيرا.

المدربون أيضا يبحثون عن الفرصة بعد كل مباراة لتبرير فوزهم أو خسارتهم، وهم بحاجة لمثل هذه المؤتمرات نشدا للإنصاف، حيث تتجه أحيانا وسائل الإعلام الى المدرب الفائز للمباراة في حين ينتظر الآخر الفرصة لشرح ما يريد قوله، والمؤتمرات الصحافية ستكون منصفة في هذا الجانب.

نحتاج لمشاهدة مدرب القادسية داليبور ستاركيفيتش بعد كل مباراة ومثله مدرب كاظمة انتونيو اوليفيرا ومدرب الكويت عبدالله بوزمع ومدرب الجهراء بوريس بونياك، حيث يكون المدربون الوطنيون أصحاب النصيب الأكبر في الظهور التلفزيوني والاعلامي بعد كل مباراة.