مبارك الخالدي

حصل الأخصائي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت شادي شاهين على شهادة الدبلوم من الاتحاد الدولي لكرة القدم في إصابات الملاعب والتأهيل.

واحتفى شاهين بشهادته بحضور أعضاء الجهاز الإداري للفريق الذين تمنوا له المزيد من النجاحات في مجال عمله.

من جهته، شكر شاهين إدارة نادي الكويت ودعمها له خلال مشواره الدراسي ومتابعته العلمية للحصول على شهادته العلمية، مشيرا الى أن التقدم العلمي في هذا المجال أصبح من العلوم الأساسية لعلاج اللاعبين وإعادة تأهيلهم للعودة الى الملاعب في الوقت المناسب، متمنيا لإدارة الكويت والفريق الأول تحقيق أمانيه في تكرار الرباعية التاريخية.