يحيى حميدان

استغل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الساحل بقيادة المدرب الوطني راشد البوص عدم مشاركة «أبناء أبو حليفة» في مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد التنشيطية اليوم لتجهيز اللاعبين المصابين استعدادا لخوض لقاء الشباب المقرر يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري «VIVA» للدرجة الأولى.

ومن المقرر أن يستعيد الساحل خدمات المهاجم البرازيلي اوليفيرا بعد خضوعه لعلاج مكثف الأيام الماضية، وكذلك الأمر مع لاعب خط الوسط العاجي إسماعيل الشيخ الذي من المقرر أن يدخل التدريبات اليوم، كما يخضع اللاعب طارق اللقمان لبرنامج تدريبي خاص لاستعادة لياقته البدنية ليكون جاهزا للقاء السبت، علما أنه شارك لفترة وجيزة مع الفريق يوم الخميس الماضي أمام النصر (0-3) في افتتاح مباريات كأس الاتحاد التنشيطية.

ويفتقد «ابناء ابو حليفة» خدمات اللاعب حمد الصلال المتواجد في ماليزيا حاليا للدراسة وسيعود للفريق مطلع الشهر المقبل، ويغيب ناجي العجمي عن لقاء الشباب بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق أمام الفحيحيل في الجولة الماضية من «دوري المظاليم».

وسيعود الى تشكيلة الساحل اللاعب شبيب الخالدي بعد إيقافه من إدارة الفريق لمدة 4 مباريات واستنفاده العقوبة التي وقعت عليه.

ويحتل الساحل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى بعد مرور 3 جولات برصيد 4 نقاط من فوزه على خيطان 2-0، وتعادله مع برقان 1-1، وخسارته من الفحيحيل 1-2.

مواجهة مهمة

من جهته، اعتبر المدرب البوص أن لقاء الشباب يعتبر في غاية الأهمية وسيعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

وقال البوص في حديث خاص مع «الأنباء» انه أراح جميع اللاعبين الأساسيين في لقاء النصر بكأس الاتحاد ودفع بـ 11 لاعبا دفعة واحدة لمنحهم الفرصة للمشاركة في المباريات واكتساب الخبرة المطلوبة، خاصة ان أغلبهم من اللاعبين الشباب.

وأضاف البوص أنه سيواصل الدفع بالعناصر الشابة أو اللاعبين العائدين من إصابات في بطولة كأس الاتحاد كلما سنحت الفرصة لذلك، مبديا استغرابه في الوقت نفسه من إشراك بعض الفرق كل لاعبيهم الأساسيين في هذه البطولة.

وبين البوص أنه مقتنع تماما بمستوى المحترفين الأجانب وهم: اوليفيرا والشيخ والسوري زين الفندي، مشيرا الى أنه سيتم الاستغناء عن المدافع البرازيلي ليو في الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل واستبداله بمحترف يلعب في مركز صانع اللعب.