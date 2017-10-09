يحيى حميدان

تقام مساء اليوم 6 مباريات ضمن الجولة الثانية من كأس الاتحاد التنشيطية لكرة القدم، حيث يلعب الفحيحيل مع السالمية على ستاد محمد الحمد، والتضامن مع النصر على ستاد ناصر العصيمي ضمن المجموعة الأولى، ويلعب كاظمة مع الصليبخات على ستاد نادي الكويت، والقادسية مع برقان على ستاد الصداقة والسلام في المجموعة الثانية، ويتواجه اليرموك مع الكويت على ستاد صباح السالم، والشباب مع الجهراء على ستاد علي صباح السالم.

وأقيمت مباريات الجولة الأولى يوم الخميس الماضي، إذ فاز التضامن على السالمية 3-2، والنصر على الساحل 3-0 ضمن المجموعة الأولى، وتغلب القادسية على الصليبخات 1-0، وتعادل العربي مع برقان 1-1 في «الثانية»، وتفوق الشباب على الكويت 1-0، والجهراء على خيطان 2-1 لحساب المجموعة الثالثة.

وقسمت الفرق الـ 15 المشاركة الى 3 مجموعات، بواقع 5 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل بطل كل مجموعة وأفضل ثان من بين المجموعات الثلاث الى الدور نصف النهائي.

ويسعى المدربون الى تجربة بعض العناصر الشابة في مباريات البطولة واستغلالها لمنح الفرصة للاعبين العائدين من الإصابات وتجهيزهم للمباريات الأهم في دوري «VIVA» الممتاز ودوري الدرجة الأولى.