تُهدي سفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت الشقيقة اطيب تحياتها الى اعضاء الجالية المصرية المقيمين بدولة الكويت الشقيقة، وتود السفارة ان تهيب بالمواطنين الى أهمية الالتزام بقوانين الكويت بشأن عدم التجمهر وعدم المشاركة في مسيرات احتفالية في اعقاب المباريات الرياضية وبما ينأى بأعضاء الجالية المصرية عن التعرض للمساءلة القانونية.

وتنتهز السفارة هذه المناسبة لتتقدم بخالص الأمنيات والدعوات لمنتخبنا الوطني بالفوز في المباراة أمام الكونغو والتي ستؤهله بمشيئة المولى عز وجل الى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ولتتواصل انجازات وانتصارات الشعب المصري.